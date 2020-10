De Croo après l’attaque de Nice: «Nous sommes encore plus déterminés à protéger nos valeurs et nos libertés»

Le Premier ministre Alexander De Croo a condamné jeudi l’attentat perpétré à Nice. « Mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de l’attentat de Nice. Notre pays condamne avec la plus grande fermeté toute forme de terrorisme et de violences extrémistes. Nous sommes encore plus déterminés à protéger nos valeurs et nos libertés », a-t-il déclaré sur Twitter.

Trois personnes sont mortes jeudi à la suite d’une attaque au couteau perpétrée dans le centre de Nice, dans le quartier Notre-Dame et six autres blessées. Le parquet anti-terroriste a ouvert une enquête pour « assassinat » et « tentative d’assassinat ».