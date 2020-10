Stoffel Vandoorne poursuit avec Mercedes en Formule E

Vainqueur de la toute dernière épreuve du championnat 2020, mi-août à Berlin, Stoffel Vandoorne poursuivra comme prévu sa carrière en Formule E au sein de l’écurie Mercedes. Il sera également accompagné du même équipier, le Néerlandais Nick de Vries.

Vandoorne : « Gagner plus souvent »

« Gagner la dernière course d’un championnat vous donne toujours un énorme coup de boost pour entamer le suivant, et j’espère que le team pourra profiter de ce momentum dès le début », a dit le Roularien en marge de la présentation de l’équipe qui a terminé 3e du championnat des constructeurs en 2020, tandis que notre compatriote avait terminé à la 2e place du championnat des pilotes. « L’objectif sera d’être en mesure de nous battre plus régulièrement pour la victoire. C’est vrai que j’ai terminé 2e du championnat, mais je pense qu’une dizaine d’autres pilotes auraient pu en faire de même la saison dernière ! Cette compétition est extrêmement serrée, et le travail avec les ingénieurs, ainsi que les nombreuses heures passées dans le simulateur sont essentiels pour atteindre des objectifs ambitieux. »

Débuts au Chili, logiquement

Notre compatriote ne sait en revanche pas s’il poursuivra son rôle de pilote de réserve chez Mercedes F1. Il faut dire que ce rôle aura été hautement symbolique cette année, puisque chaque fois qu’il aurait pu être en mesure de monter en piste pour remplacer un pilote soutenu par le constructeur à l’étoile, il s’est fait doubler par un autre ; Nico Hulkenberg en l’occurrence.

Quant à l’autre Belge engagé en Formule E (depuis la toute première course de cette compétition qui en sera à sa 7e saison), il a été remercié par Mahindra et ne semble pas être en passe de retrouver un volant dans une autre écurie. Si le covid le permet, le championnat 2021 devrait prendre son envol mi-janvier au Chili. Des essais auront lieu à Valence (Espagne) à partir de la mi-novembre.