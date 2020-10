Attaque terroriste à Nice: la France endeuillée, Macron appelle à l’unité

L’agresseur, qui a dit s’appeler « Brahim » et être âgé de « 25 ans » serait en réalité d’un Tunisien de 21 ans arrivé en France début octobre après être passé par l’île italienne de Lampedusa, selon une source proche du dossier relayée par l’AFP. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour « assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».

« Toute l’Europe est avec vous »

Alors que les tensions sont très vives entre Paris et Ankara, la Turquie a condamné « fermement » l’attaque « sauvage » de Nice.

« Mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de l’attentat de Nice, a de son côté tweeté Alexander De Croo. Notre pays condamne avec la plus grande fermeté toute forme de terrorisme et de violences extrémistes. Nous sommes encore plus déterminés à protéger nos valeurs et nos libertés. »

Un vigile du consulat français poignardé en Arabie Saoudite

Dans la foulée de l’attaque de Nice, un Afghan en tenue traditionnelle armé d’un couteau de 30 centimètres et considéré comme menaçant, a été interpellé à Lyon. L’homme « semblait prêt à passer à l’acte », a indiqué à l’AFP Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de la ville.

En Arabie Saoudite, un individu a été arrêté après avoir blessé avec un couteau un vigile du consulat français à Jeddah. « L’assaillant a été appréhendé par les forces de l’ordre saoudiennes immédiatement après l’attaque, a écrit l’ambassade française dans un communiqué. Nous appelons nos compatriotes en Arabie saoudite à faire preuve d’une vigilance maximale. »

Toujours jeudi matin, un homme de 33 ans, qui menaçait des passants dans la rue à Avignon avec un pistolet, a été abattu par les forces de police. Les autorités locales ont toutefois fini par écarter la piste islamiste.