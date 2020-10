Selim Amallah après Benfica – Standard (3-0): «On a retrouvé un groupe mais les penalties ont fait la différence» (vidéos)

Le Standard s’est incliné 3-0 jeudi soir sur la pelouse du Benfica Lisbonne à l’issue de sa 2e rencontre de la phase de groupes de l’Europa League. Les deux premiers buts ont été marqués sur penalty par Pizzi (49e) et Waldschmidt (66e). Pizzi (76e) a inscrit le 3e but. Déjà battus 0-2 par les Glasgow Rangers lors de la première journée, les Liégeois sont derniers du groupe D, à la recherche de leur premier point.

Déçu, Selim Amallah revenait sur les tournants du match au micro de la RTBF : les deux penalties contestés par les Rouches. « Nous sommes déçus. Nous avons fait une bonne première période durant laquelle nous étions sous pression, mais nous sommes parvenus à tenir le résultat. Malheureusement, nous encaissons un premier but sur un penalty que je juge litigieux. C’est le tournant du match ».

« On savait qu’on allait tomber sur une équipe plus forte que nous », ajoutait-il. « On a joué avec un bloc bas et on aurait pu aller chercher Benfica plus haut. C’était compliqué de faire des transitions vers l’avant. Les visités nous ont mis sous pression devant nos seize mètres ».

« On a surtout retrouvé une équipe », lançait-il encore. « On a bien travaillé les uns pour les autres lors de la première période. Les penalties nous ont fait baisser la tête. Mais oui, on a retrouvé un groupe ».