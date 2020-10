Mehdi Carcela après Benfica – Standard (3-0): «On s’est fait voler, les deux penalties ont tué le match» (vidéos)

S’il y a bien un joueur qui dit toujours ce qu’il pense, c’est Mehdi Carcela. Eh bien, après la défaite des Rouches à Benfica (3-0), il n’était pas content du tout. « On s’est fait un peu voler par les deux penalties », déclarait-il au micro de la RTBF.

« On a livré une bonne prestation et on a retrouvé notre équipe après deux prestations moins bonnes », ajoutait-il, avant de reparler des deux penalties qui ont permis aux visités d’ouvrir la marque puis de faire le break. « On a su garder le nul en première période en se créant aussi quelques occasions. On a tous bien défendu. Mais les deux penalties ont tué le match ».