Coronavirus: les vaccins européens seront distribués en même temps

Les vaccins qui seront validés au niveau européen et qui font l’objet de contrats d’achat anticipé au niveau de la Commission européenne seront distribués aux États « au même moment, sur base de la part de chaque État dans la population de l’UE », a annoncé jeudi soir la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à l’issue d’une vidéoconférence des chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres consacrée à la pandémie de Covid-19.

La Commission a transmis aux Etats un document basé sur des recommandations scientifiques, mettant en avant les éléments à prendre en compte pour prioriser les vaccinations. « On a demandé aux Etats d’implémenter maintenant cela au niveau national, et de nous transmettre leur stratégie de vaccination. Cela a été bien reçu », ajoute Ursula von der Leyen.

La Commission a déjà conclu des contrats d’achat anticipé avec trois groupes pharmaceutiques. Via ces contrats, elle s’assure d’acquérir un certain nombre de doses, achetées finalement par les Etats membres, si le vaccin développé passe avec succès toutes les phases d’essais cliniques et se révèle suffisamment sûr et efficace pour une mise sur le marché européen.

La Commission est proche de contrats similaires avec trois autres firmes et les discussions avancent bien avec une septième. Depuis que l’exécutif européen a lancé cette stratégie de négociations centralisées et d’achats communs anticipés, il a toujours assuré que son but est d’avoir un portefeuille varié de vaccins, de quoi augmenter ses chances de pouvoir couvrir toute la population qui en a besoin.

La collaboration devra aussi être logistique, car les campagnes de vaccination seront de vrais défis sur ce point, a insisté Charles Michel. Les vaccins attendus ne devront pas forcément être tous conservés à la même température, ce qui implique un transport différent, etc. « Il y a sur tous ces sujets une très forte volonté de travailler d’arrache pied » pour harmoniser, insiste Charles Michel.