RTL anticipe: la soirée de clôture du Télévie 2021 décalée

On ne peut pas parler de report, mais plutôt de prévoyance au vu de la situation sanitaire actuelle (et de l’expérience des derniers mois). La soirée de clôture de la prochaine édition du Télévie prendra place au calendrier 2021 en septembre, le 18 plus précisément, et non pas en avril comme le veut la tradition. Une décision mûrement réfléchie du côté de RTL afin de permettre aux organisateurs d’événements de pouvoir… organiser leurs diverses manifestations en vue de récolter des fonds en faveur de la recherche contre le cancer. En 2020, la 32e édition du Télévie – dont la soirée de clôture a été reportée à 2 reprises avant de finalement se tenir le 19 septembre à huis clos – a permis de récolter un montant de 10.546.650,71 euros, contre 13,1 millions en 2019.