Coronavirus: les boutiques Proximus fermées dès lundi

Proximus a annoncé ce vendredi une batterie de mesures liées au coronavirus. La première concerne la fermeture de ses points de vente dès lundi en vue de préserver « la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients ». Ces derniers peuvent toujours prendre un rendez-vous ou interagir avec les vendeurs de façon digitale. Les techniciens continueront, eux, à se rendre chez les clients pour les installations et les problèmes de connexion mais le masque sera obligatoire aussi bien pour le client que pour le technicien.

Comme lors du premier confinement, l’opérateur prend aussi des mesures visant à soutenir ses clients. Les limites de téléchargement sur tous les produits internet fixes résidentiels seront supprimées dès ce dimanche. Des codes d’accès wifi gratuits continueront à être distribués aux étudiants et élèves qui n’ont pas internet à la maison. 18.000 l’ont déjà été depuis mars dernier.

Des mesures spécifiques à certains secteurs fortement touchés sont également prévues. Ainsi, 10 GB de données mobiles supplémentaires seront octroyés aux travailleurs du secteur de la santé (clients de Proximus) pour qu’ils puissent rester connectés avec leurs proches. Les bars et restaurants pourront bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 150 euros sur leurs produits inutilisés. Quant au secteur de la culture, Proximus lui promet une chaîne en direct dédiée sur sa plateforme TV Pickx et sur son app « afin de lui permettre d’exprimer sa créativité ». « Le projet doit encore être co-construit avec le secteur », a indiqué Guillaume Boutin, CEO de Proximus.