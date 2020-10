Yves Van Laethem: «La situation reste toujours aussi alarmante» (vidéo)

Les scientifiques sont évidemment longuement revenus sur les chiffres de l’épidémie et la situation difficile des hôpitaux. « Les indicateurs n’ont pas changé et restent tous au rouge. Nous avons dépassé pour la dernière semaine, pour la première fois, les 100.000 nouvelles contaminations. Les admissions à l’hôpital restent importantes avec un doublement tous les 8 jours et nous avons doublement de la mortalité tous les 6 jours. En résumé, rien ne change de manière favorable actuellement » a sommairement expliqué le porte-parole, Yves Van Laethem.

Testing différent

Un nombre record de nouvelles contaminations, même si l’augmentation n’est « plus que de 38 % » selon le scientifique, qui a néanmoins rappelé que les gens asymptomatiques n’étaient plus testés. « Des patients précédemment détectés ne le sont plus. » Des projections ont d’ailleurs conclu que si la politique de testing n’avait pas été modifiée 18.000 contaminations par jour seraient enregistrées, soit une augmentation de 66 %.

Globalement, les augmentations se marquent dans la population active (20-60 ans). La moitié des infections se présente chez des gens âgés de plus de 41 ans. En nombre de cas absolus, Liège, le Hainaut et la Région bruxelloise sont toujours les plus touchés.