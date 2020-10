Proximus déploie la fibre optique en Wallonie et envisage un déménagement

Proximus a signé cette semaine un accord définitif avec l'opérateur Eurofiber afin de raccorder au moins 500.000 foyers et entreprises à la fibre en Wallonie, en plus de son propre déploiement, a annoncé vendredi le CEO Guillaume Boutin à l'occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre. Il a par ailleurs confirmé le lancement d'une analyse du mode de travail chez Proximus, avec la remise en question du rôle des deux tours bruxelloises de l'entreprise.

Actuellement, Proximus a déployé la fibre dans 14 villes belges et raccordé quelque 400.000 foyers et entreprises. L'accord avec Eurofiber lui permettra d'accélérer et d'étendre davantage ses plans de déploiement. Une nouvelle joint-venture sera créée entre les deux partenaires pour prendre en charge la conception, la construction et la maintenance du réseau.

Cette collaboration permettra de couvrir deux tiers de la région en fibre en moins de 10 ans, a précisé Guillaume Boutin. "C'est un progrès colossal", a-t-il ajouté. "Nous avons le même type d'ambition pour la Flandre, nous espérons faire une annonce similaire dans quelques semaines."