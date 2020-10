Zone euro: le PIB rebondit de 12,7% au 3e trimestre

"Il s'agit de loin des augmentations les plus importantes depuis le début des séries temporelles en 1995, et d'un rebond par rapport aux baisses du second trimestre 2020, quand le PIB avait diminué de 11,8% dans la zone euro et de 11,4% dans l'UE", commente l'office européen de statistiques.

Cependant, le PIB du troisième trimestre reste inférieur de 4,3% au chiffre de l'an dernier sur la même période, montrant que le redressement de l'activité sous l'effet de moindres restrictions durant l'été avait été seulement "partiel".

Le rebond a été un peu moins marqué pour l'ensemble de l'Union européenne (+12,1%), après une chute également un peu moins forte au deuxième trimestre (-11,4%).

Parmi les 19 pays de la zone euro, la France a affiché le rebond le plus fort (+18,2%), suivie par l'Espagne (+16,7%) et l'Italie (+16,1%), mais ces trois pays avaient été parmi les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et par la récession historique du printemps.