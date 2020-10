Les Diables rouges joueront à Louvain leurs trois prochains matches à domicile

Pour ses trois rencontres à domicile de novembre, l’équipe nationale belge se retrouvera à Louvain et non pas au Stade Roi Baudoin en raison des mesures sanitaires.

Les Diables rouges ont trois rencontres à domicile au programme de la prochaine trêve internationale : la Suisse en amical le 11, et ensuite l’Angleterre le 15 et le Danemark le 18 dans le cadre de la Nations League. Et l’équipe nationale sera face à un grand changement puisque ces rencontres se joueront non pas au stade Roi Baudoin mais à Louvain.

Le problème principal était le couvre-feu imposé à Bruxelles en raison de l’épidémie de coronavirus. Avec un coup d’envoi programmé à 20h45, difficile en effet de respecter le couvre-feu de 22h. Il était possible de faire une exception, mais selon le Nieuwsblad, l’échevin bruxellois des Sports Benoît Hellings (Ecolo) ne souhaitait pas y avoir recours.