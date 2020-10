Vincent Kompany avant Anderlecht – Antwerp: «On va pouvoir se situer par rapport aux autres grandes équipes»

Sur les quatre prochaines journées, le Sporting d’Anderlecht défiera trois équipes actuellement mieux classées que lui après dix rencontres : l’Antwerp, le Beerschot et le Standard. « Le calendrier de novembre ne va pas déterminer la saison mais cela peut être un palier pour nous », indique Vincent Kompany. « On va affronter les meilleures équipes du championnat hormis Bruges qu’on a déjà défié. On va pouvoir se situer par rapport aux autres. On est toujours meilleurs contre les grandes équipes. On ne sera pas forcément favori de tous les matches, mais on voudra toujours gagner. »