Karim Belhocine avant SC Charleroi - Cercle: «Nous sommes des privilégiés dans cette période un peu spéciale»

Alors que la tenue du match a un temps été menacée en raison des cas de coronavirus détectés au Cercle de Bruges en fin de semaine dernière, la rencontre entre le Sporting de Charleroi et le Cercle aura bel et bien lieu ce samedi au Mambourg. Avec, côté carolo, un groupe quasi au complet (seuls Diandy, Bruno, Teodorczyk et Goranov s’entraînent individuellement) et, surtout, sans le moindre cas de coronavirus.

« C’est important d’avoir tout le monde », se réjouissait Karim Belhocine ce vendredi. « Je ne sais pas si c’est un privilège. C’est un peu de chance et un peu d’autres choses. En tout cas, on vit une époque spéciale et on doit être conscient que, finalement, nous sommes des privilégiés au niveau des tests et de pouvoir faire notre métier. C’est important de s’en rendre compte. »