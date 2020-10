Ecoles, magasins, contacts sociaux...: les nouvelles mesures pour un confinement plus strict en Belgique

Face à cette situation épidémiologique grave, « il n’y a qu’une seule réponse à donner, c’est limité nos contacts autant que possible », a insisté le Premier ministre, Alexander De Croo en début de conférence de presse. C’est pourquoi, « le Comité de concertation a décidé de passer à un confinement plus sévère ».

Alors que les chiffres du coronavirus continuent de flamber en Belgique , un nouveau Comité de concertation s’est tenu ce vendredi après-midi. Plusieurs thématiques étaient sur la table des politiques qui doivent trouver un compromis et une réponse cohérente à la crise sanitaire. Le constat des experts était sans appel : il fallait agir et encore resserrer la vis, partout où c’est possible.

– Un seul contact rapproché est permis par famille par semaine. « La règle des 4 contacts sociaux disparait. Vous ne pourrez plus inviter qu'une seule personne à la fois chez vous », a expliqué le Premier.

– Les commerces non-essentiels doivent fermer. Il est cependant possible de se faire livrer ou d’aller chercher des commandés (Take-Away et Click and Collect) comme les restaurants. Seuls les magasins alimentaires et les pharmacies peuvent rester ouverts. Les métiers de contacts non-médicaux sont interdits.

– Les écoles resteront fermées jusqu’au 15 novembre. Dans l’enseignement supérieur, les activités se feront à distance jusqu’à cette même date.

– Le télétravail est obligatoire. Si ce n'est pas possible, le masque et la ventilation deviennent obligatoire.

– Les parcs d’attractions et les zoo doivent fermer.

– Les hôtels peuvent rester ouverts, mais la restauration doit se faire en chambre.

« Il s’agit des mesures de la dernières chance », a martelé le Premier ministre.

« Les indicateurs restent tous au rouge »

La Belgique a recensé en moyenne chaque jour 15.316 nouveaux cas de Covid-19 entre le 20 et le 26 octobre inclus, ce qui représente une hausse de 38 % par rapport à la période de calcul précédente, a fait savoir vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid, lors d’un point presse du Centre de crise. « On observe maintenant une pression sur les maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS). »

« Les indicateurs restent tous au rouge. Nous avons dépassé pour la première semaine le nombre de 100.000 nouvelles infections. Les admissions à l’hôpital restent importantes avec un doublement tous les 8 à 9 jours et nous avons actuellement un doublement de la mortalité tous les 6 jours », a déclaré d’emblée Yves Van Laethem, pointant le fait que « rien ne change de manière favorable actuellement ».