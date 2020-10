Coronavirus - Commerces non essentiels: le SDI inquiet pour les commerces impactés

"J'attends toujours qu'on me prouve qu'il était impossible de sauver à la fois les vies et les commerces !", a réagi vendredi Daniel Cauwel, président de la Fédération patronale interprofessionnelle SDI, à l'annonce de la fermeture probable de commerces non essentiels.

"Si le SDI comprend bien évidemment l'urgence sanitaire, il insiste pour que les aides soient réactivées de manière immédiate et suffisante", insiste la fédération patronale.

Pour le SDI, la fermeture des commerces non essentiels est particulièrement injuste. "En effet, les exploitants ont toujours suivi scrupuleusement les consignes et investi pour protéger leur personnel, leurs clients et eux-mêmes. De plus, la circulation du virus dans les commerces est marginale, de l'avis de la plupart des experts", estime le SDI.

"C'est une très triste soirée pour notre pays et ses commerçants. Entre sauver des vies et sauver les commerces, il faut bien entendu sauver les vies, mais j'attends toujours qu'on me prouve qu'il était impossible de sauver à la fois les vies et les commerces ! Demain, des milliers de victimes innocentes risquent de faire faillite et je vous rappelle que ce sont des parcours humains qui vont littéralement se briser...", ajoute M. Cauwel.