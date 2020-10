Coronavirus - La brasserie Haacht a vendu 40% en moins au cours du premier semestre

La brasserie Haacht a vu le volume de bières et de boissons non alcoolisées vendues chuter de 40% au cours des six premiers mois de cette année. Le confinement de la mi-mars à début juin en est le responsable, rapporte vendredi la brasserie Co.Br.Ha.

Par Belga