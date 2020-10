Coronavirus - "Sans soutien, on va assister à une vague sans précédent de faillites" (Mode Unie)

Les magasins non essentiels devront fermer à partir du 2 novembre et ce pendant au moins un mois. Le secteur de la mode parle d'un coup de massue, le deuxième en peu de temps. "S'il n'y a pas de mesures de soutien supplémentaires, on va assister à une vague sans précédent de faillites et de pertes d'emplois. Le gouvernement doit faire vite, sinon nous allons couler", a prévenu vendredi Isolde Delanghe, directrice de l'organisation Mode Unie, qui défend les intérêts des détaillants de mode indépendants.