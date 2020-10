Coronavirus - Les magasins craignent une perte de 4 milliards d'euros, une "catastrophe" pour Comeos

La fermeture des magasins non essentiels entraîne une perte de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour, selon Comeos. Six semaines de fermeture représenteront un manque à gagner de 4 milliards d'euros, prévient vendredi l'organisation sectorielle du commerce et des services. "Une catastrophe", selon son CEO Dominique Michel. Il demande un vaste programme de soutien, des milliers d'emplois étant menacés.