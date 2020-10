Belgian Lions: Elias Lasisi quitte Bröse Bamberg et est à présent sans club

L’ailier international belge Elias Lasisi ne fait officiellement plus partie de l’équipe allemande de Bröse Bamberg depuis ce vendredi. Le Belge se retrouve à présent sans club.

Arrivé il y a quatre semaines chez les Allemands de Bröse Bamberg après une expérience à Göttingen, toujours en Allemagne, l’international belge Elias Lasisi ne fait à présent plus partie du groupe. Le club l’a officiellement annoncé ce vendredi sur son site Internet. « Le joueur de 28 ans est venu à Bamberg il y a un peu plus de quatre semaines et a aidé l’équipe à l’entraînement et lors des premiers matchs. Nous tenons à remercier Elias Lasisi pour son engagement exemplaire et nous lui souhaitons bonne chance pour son avenir privé et professionnel. »

Il est remplacé par l’Américain Devon Hall qui vient des Oklahoma City Thunder en NBA, le championnat américain de basket. Le Belgian Lion est à présent sans club, lui qui est aussi passé par Limburg United et Ostende par le passé. Pour rappel, il fait également partie des 24 joueurs qui ont été présélectionnés par Dario Gjergja, le coach de l’équipe nationale, et qui affronteront la République tchèque le vendredi 27 novembre et la Lituanie le dimanche 29 novembre pour le compte du groupe C des qualifications pour l’Euro 2022. Les Belgian Lions ont entamé le tour qualificatif par un double succès (86-65 contre la Lituanie le 21 février dernier et 72-88 au Danemark le 24 février).