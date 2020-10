Coronavirus: certaines professions pourront tout de même être testées même si les personnes n’ont pas de symptômes

Selon une communication de la Conférence interministérielle Santé publique et du Commissariat Corona du gouvernement datant de mercredi, cette règle ne s’applique plus à certains secteurs ou professions.

On y retrouve les professionnels de la santé et du bien-être et leurs services de soutien administratifs, de nettoyage, de logistique et tout autre service de soutien ; les services publics fédéraux de la Justice, Défense, Police, services de secours (pompiers, protection civile) ; le domaine de la salubrité publique ; la politique d’asile et d’immigration ; les industries productrices de consommables médicaux, les médicaments et produits de santé nécessaires ; le secteur de l’aide à la jeunesse ; les professionnels des écoles et des milieux de la petite enfance (pour permettre aux secteurs qui précèdent la continuité de leurs activités) ; et les aidants proches.