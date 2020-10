Confinement: Ikea, Lidl… des files devant plusieurs magasins (photos et vidéo)

La Belgique se reconfine et ses habitants foncent vers les magasins. Plusieurs files ont ainsi été aperçues devant des commerces, notamment à Bruxelles.

Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, une queue spectaculaire s’est par ailleurs formée devant le Ikea de Zaventem où « des centaines de personnes » attendent devant l’entrée.

Tous les commerces alimentaires resteront ouverts, les grandes surfaces en tête donc. Mais ces dernières, par souci d’équité – autrement dit pour ne pas se prêter à de la concurrence déloyale – avec le non-alimentaire, ne pourront cette fois-ci plus vendre de produits non essentiels. D’ici lundi, les hypermarchés, comme ceux de Carrefour et de Cora, sont donc censés fermer leurs départements mode, télécoms, électro et déco. Ajoutons que la notion de « commerce essentiel » englobe les magasins d’alimentation pour animaux, les pharmacies, les marchands de journaux (donc pas les libraires spécialistes du livre), les stations-service ainsi que les garages et les magasins de vélos, mais uniquement pour les réparations et les entretiens.

La liste s’étend aussi aux jardineries, aux pépinières, aux magasins de bricolage, aux magasins de gros pour les professionnels, aux détaillants en tissus d’habillement, aux merceries, aux blanchisseries, aux boutiques de télécoms (hors accessoires, pour les urgences et sur rendez-vous uniquement) et aux spécialistes des dispositifs médicaux (urgences et rendez-vous de mise aussi).