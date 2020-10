Cyclisme: Stefan Küng s’impose en solitaire dans le championnat de Suisse en ligne

Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté pour la première fois de sa carrière la course en ligne des championnats de Suisse de cyclisme élites, samedi, à Märwil.

Küng, qui a succédé au palmarès à son coéquipier Sébastien Reichenbach, s’est imposé en solitaire avec 4 : 57 d’avance sur Danilo Wyss (NTT Pro Cycling) et Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), après 175 kilomètres. Johan Jacobs (Movistar) s’est classé 4e à 5 : 04 et Fabian Lienhard 5e à 5 : 11.

Âgé de 26 ans, il avait déjà remporté en juillet son quatrième titre national du contre-la-montre.

« D’abord, un grand merci aux organisateurs », a déclaré le nouveau champion de Suisse qui a évoqué la situation sanitaire. « Mercredi, on ne savait pas encore si on aurait le droit de courir. Mais on a pu avoir une course dans des conditions de sécurité pour tout le monde. J’ai été encore plus motivé ».