Pro League: un partage et quelques regrets pour les Red Panthers face à la Grande-Bretagne (1-1, vidéos)

Après un retour assez séduisant en Pro League, en septembre dernier, et ce malgré les 2 défaites face à l’Allemagne, les joueuses de Niels Thijssen espéraient, enfin, renouer avec la victoire lors de la visite, à Uccle, de la Grande-Bretagne. Les visiteuses étaient les premières à porter le danger via Jo Hunter mais Elena Sotgiu s’interposait avec autorité. À la 9e minute, les Belges héritaient d’un premier penalty mais la tentative à plat de Vanessa Blockmans était repoussée par la gardienne britannique. Et alors que les échanges semblaient relativement équilibrés depuis l’entame des débats, c’est Sarah Jones qui ouvrait le score, oubliée au second poteau (11e mn). La réaction des Panthers ne tardait pas mais le tir de Thiphaine Duquesne manquait un peu de conviction. Le deuxième quart était à l’image du premier avec beaucoup de bonne volonté et de beaux mouvements mais c’est le dernier geste qui faisait défaut. Le deuxième penalty belge était mal stoppé mais Vanessa Blockmans parvenait tout de même à envoyer une frappe qui était déviée du pied par Sabbie Heesh (25e). À l’ultime seconde de la première période, les Red Panthers obtenaient un stroke après l’appel à la vidéo. Thiphaine Duquesne remettait les 2 équipes à égalité (1-1).

Après la pause, la physionomie de la rencontre n’évoluait guère. Les Britanniques qui disputaient leur 3e rencontre en 5 jours contrôlaient les échanges et n’accéléraient que de très rares occasions. Les Belges tentaient d’emballer la partie mais sans réussite même si elles se créaient plus de possibilités que leurs adversaires. À la 37e minute, elles obtenaient un 3e penalty mais celui-ci était à nouveau mal stoppé. Barbara Nelen obtenait une nouvelle opportunité mais son tir manquait de puissance. Le 4e était plus dangereux mais la tentative de Joanne Peeters passait à côté du but. Dans le dernier quart, c’est Michelle Struijk qui se présentait seule devant le but adverse mais elle ne parvenait pas à cadrer sa tentative. Et malgré 2 derniers p.c. (6 au total), eux aussi infructueux, les Panthers ne parvenaient pas à inscrire ce second but qu’elles auraient certainement mérité d’inscrire vu le déroulement de la seconde période. Lors de la séance de Shoot-outs (avec Pauline De Ryck dans les buts), ce sont les Britanniques qui s’emparaient du point bonus (1-3).

« Nous n’avons malheureusement pas très bien débuté la rencontre », regrettait Niels Thijssen au coup de sifflet final. « Mais, ensuite, après ces 20 premières minutes, nous étions mieux dans la partie. En seconde période, nous aurions dû marquer un ou deux buts vu le nombre d’occasions que nous avons obtenu. Nous avons eu les pénétrations dans le cercle, nous avons eu les p.c. mais il a manqué le réalisme pour concrétiser cela au marquoir. Nous avons encore effectué un grand pas en avant après les rencontres en Allemagne. Les sentiments sont donc mêlés avec ce partage. Je suis à la fois satisfait et déçu à l’issue de cette rencontre. »

La Belgique, qui enregistre son 3e partage dans cette Pro League (en 7 rencontres), retrouvera la Grande-Bretagne, demain, à 14 heures, dans les installations d’Uccle Sport.