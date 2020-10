La Red Panther Tiphaine Duquesne: «Très heureuse de l’énergie que nous avons mise dans ce match face à la Grande-Bretagne»

Je suis surtout contente de l’énergie que nous avons mise dans cette rencontre. On a grandi à ce niveau-là, et c’est important car c’est justement l’une des bases qui vont nous permettre de développer notre jeu.

C’est effectivement une équipe en pleine reconstruction qui s’aligne désormais, avec pour objectif majeur Paris 2024 ? Comment ça se passe ?

On travaille pas mal mentalement. On a identifié ça comme point de départ à la reconstruction de notre équipe. Chacune est forcée de s’exprimer et d’ainsi sortir de sa zone de confort. C’est quelque chose qui n’est pas évident à faire au début, mais ça commence à venir : nous ne sommes heureusement pas trop timides (NDLR : elle sourit). Sur ou en dehors du terrain, on apprend à se dire les choses, que ce soit sous pression ou pas. Et on essaie de se comprendre mieux les unes les autres. Pour construire quelque chose de solide.