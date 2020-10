Zinédine Zidane après la victoire du Real Madrid contre Huesca: «On avait besoin d’Eden Hazard»

Titulaire pour la première fois de la saison, Eden Hazard a montré la voie au Real Madrid samedi lors de la large victoire des Merengue contre Huesca (4-1). « On est heureux de son match », a confié l’entraîneur du Real Zinédine Zidane après la rencontre.

« L’autre jour (mercredi à Mönchengladbach, ndlr), il a joué 20 minutes, aujourd’hui un peu plus et dès le coup d’envoi. Petit à petit… On sait toutes les qualités qu’a Eden, il a mis un joli but. On avait besoin de lui dès le début, dès la première période, parce qu’après son premier but, le match a été différent. Il n’a ressenti aucune gêne avec sa cheville, on est contents. »

Zidane a été interrogé sur une potentielle association avec Vinicius, le jeune Brésilien auteur de trois buts en huit rencontres depuis le début de la saison. « On peut voir beaucoup de choses sur un terrain, des associations entre joueurs… Eden joue à gauche, et Vini, son poste préféré, c’est aussi à gauche… Bon, on verra comment on fera ».