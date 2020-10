Tour d’Espagne: le Français David Gaudu remporte la 11e étape au sommet de l’Alto de la Farrapona

Après 65 km de course, c’est un groupe de 8 coureurs, dont Tim Wellens (Lotto Soudal), qui était aux avant-postes. L’Alto de la Cobertoria (1re cat.) a vu l’Espagnol Marc Soler (Movistar) faire le bond entre le peloton entre le peloton et l’échappée alors que Wellens faisait lui le chemin inverse.

A cinq kilomètres du but, Soler a placé la première banderille et seul le Français David Gaudu (Groupama-FDJ) a pu le suivre. Gaudu, plus frais, a remporté sa troisième victoire chez les professionnels. C’est le premier succès sur un grand tour pour le Français de 24 ans, victorieux d’étapes sur le Tour de l’Ain (2017) et le Tour de Romandie (2019).

Kobe Goossens (Lotto Soudal) a terminé 36e et premier Belge.

Dixième du jour, Roglic n’a pas été inquiété samedi. Il est toujours en tête du général, dans le même temps que l’Équatorien Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), 9e de l’étape. L’Irlandais Dan Martin (Israel Start-Up Nation) est 3e du général à 0:25.

Dimanche, le mythique Angliru (12 km à plus de 10%) sera le théâtre de l’arrivée d’une 12e étape qui s’annonce courte et explosive (109,4 km).