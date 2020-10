Victor Wegnez après la victoire des Red Lions face à la Grande-Bretagne (3-2): «C’est bien aussi de gagner des matchs quand on joue moins bien»

Victor Wegnez se disait à la fois satisfait, mais aussi réaliste par rapport à la prestation en demi-teinte livrée samedi après-midi à Uccle, par les Red Lions face à la Grande-Bretagne (3-2).

Quel bilan tirez-vous de ce match ?

Un bilan mitigé. Ça a été un match compliqué, un peu à l’image de celui vécu à l’Euro d’Anvers. Nous l’avions emporté (NDLR : 2-0), mais non sans mal. Ici, on a pu voir qu’ils avaient bien étudié notre jeu : ils sortaient bien dans notre press notamment. Et puis ils ont bien joué, tout simplement ! Quand l’adversaire est bon, il faut pouvoir le dire également. Cela dit, c’est bien aussi de gagner des matchs quand on joue moins bien ; cela prouve que nous ne nous détournons pas de notre objectif. Mais c’est vrai : il faudra corriger le tir demain (dimanche).