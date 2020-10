Liga: nouveau coup d’arrêt pour le FC Barcelone, tenu en échec sur la pelouse d’Alavés (1-1, vidéo)

Les montagnes russes catalanes: après le clasico perdu, la démission de son président et la victoire à Turin en C1, le FC Barcelone a encore perdu du terrain en Liga samedi à Alavés (1-1) malgré un but d’Antoine Griezmann, tandis que le Real Madrid a enchaîné contre Huesca (4-1).

Dans le sillage d’un Lionel Messi passé à côté de son match, le Barça a dominé toute la rencontre, mais n’a pas réussi à l’emporter à cause d’une bourde de son gardien brésilien Neto et un but de Luis Rioja (31e), malgré l’égalisation tardive d’Antoine Griezmann sur un ballon récupéré et judicieusement piqué (63e), juste après le carton rouge infligé à Jota (62e).

La série s’allonge donc à quatre matches sans succès en Liga pour les Catalans, qui n’ont plus connu la victoire dans le championnat d’Espagne depuis le 1er octobre chez le Celta Vigo (3-0).

Il s’agit d’une série noire historique pour le Barça : cela ne leur était plus arrivé depuis septembre-octobre 2018 sous Ernesto Valverde, avec trois nuls et un revers entre la 5e et la 8e journée de Liga.