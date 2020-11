Attentats de janvier 2015: le procès des suspendu, le principal accusé positif au Covid-19

Le procès des attentats de janvier 2015 est suspendu jusqu’à mardi inclus, le principal accusé, Ali Riza Polat ayant été testé positif au coronavirus, a-t-on appris samedi auprès d’un avocat.

L’ensemble des dix accusés détenus doivent être testés et «la reprise du procès sera en fonction des résultats de ces tests et de l’évolution de l’état de santé des personnes concernées», selon un mail du président de la cour d’assises spéciale Régis de Jorna envoyé à tous les avocats de la défense et de la partie civile.