Kompany satisfait du succès d’Anderlecht face à l’Antwerp (1-0): «On avait les armes pour leur faire mal»

Grâce à Paul Mukairu, le Sporting d’Anderlecht a remporté son duel face à l’Antwerp et engrange une deuxième victoire de rang. Avec ce succès, les Mauves se rapprochent du top 4.

Vincent Kompany : « On avait un avantage, c’est qu’on avait la semaine pour préparer le match. L’Antwerp est bien coaché mais on a su gérer leurs points forts. On avait exactement les armes pour leur faire mal. En fin de compte, je suis satisfait de la prestation mature et du nombre d’occasions qu’on a eu. Je regardais la physionomie du match et je pouvais mettre mon équipe en bloc haut mais ce qu’on voulait c’était rester compact. C’était à eux de forcer la passe et on était capable d’être dangereux. On était dans leur tempo mais on n’avait aucune raison de changer cela. Il n’y a jamais l’intention de laisser le ballon mais les deux équipes avaient les armes pour faire mal ».

« Kemar Lawrence a été énorme, pas seulement la prestation défensive. C’était avec le cœur et la voix, on avait besoin de ça. »

Ivan Leko : « Je n’ai pas vu le but donc difficile de dire ce qu’il s’est passé derrière. Par rapport à notre manière de jouer, on a dominé, on a été proactif et une des clés c’était de stopper les reconversions. Ils ont eu des occasions et ils ont marqué. On peut éviter ce genre de situation (l’action qui mène au but, NDLR), on a notre plan et tout le monde doit être dans sa zone. C’est compliqué de faire le switch entre l’attaque et la défense ».