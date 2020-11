Hockey Pro League: les Red Panthers, moins fringantes, s’inclinent face à la Grande-Bretagne (1-2, vidéo)

Après le partage de ce samedi et les regrets de ne pas avoir concrétisé les nombreuses occasions de but obtenues en seconde période, les Red Panthers souhaitaient, enfin, remporter un deuxième succès dans cette Pro League. Mais le début de rencontre était largement à l’avantage des Britanniques qui disputaient déjà leur 4e rencontre en 5 jours. Et à la 14e minute, sur leur premier penalty, elles ouvraient la marque sur une déviation de Lily Owsley. La réaction belge ne tardait pas et Barbara Nelen égalisait suite à un beau mouvement sur le flanc droit de Shaunda Ikegwuonu et Michelle Struijk. Les visiteuses gardaient la main mise sur la première période et elles se montraient, à chaque fois, dangereuse sur p.c. mais sans toutefois que le score n’évolue.