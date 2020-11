Ligue 1: Reims, avec un but du Belge Wout Faes, décroche sa deuxième victoire

Thomas Foket et Wout Faes, auteur de son premier but, ont participé à la deuxième victoire de Reims en championnat, au détriment de Strasbourg (2-1) lors de 9e journée du championnat de France de football. Les Rémois ont pris les devants grâce à un autogoal de Bingourou Kamara (22e, 1-0) et l’ex-Ostendais a doublé l’écart (26e, 2-0). Sur penalty, Ludovic Ajorque a relancé les Strasbourgeois (44e, 2-1).

La marque n’a plus changé et les Rémois se sont hissés à la 15e place avec 8 points tout comme Nîmes (18e), qui s’est incliné à domicile 0-1 face à Metz. Lamina Gueye a inscrit l’unique but de la rencontre (15e, 0-1) et les Messins ont tenu le coup malgré l’exclusion de Matthieu Udol (44e). Transféré cette semaine, Aaron Leya Iseka était sur le banc chez les vainqueurs (6e, 14 points). Strasbourg est 19e (6 points).