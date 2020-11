Hockey Pro League: les Red Lions s’imposent à l’expérience face à la Grande-Bretagne (2-1, vidéo)

Pour ce second rendez-vous face aux Britanniques, Shane McLeod faisait une nouvelle fois tourner son groupe avec le retour dans l’équipe de Simon Gougnard, Max Plennevaux, William Ghislain et du capitaine Thomas Briels. Les Belges entamaient les débats avec envie comme à leur habitude mais ce sont les visiteurs qui obtenaient le premier p.c. de la rencontre. La Grande-Bretagne s’installait dans le camp belge et sur le 3e penalty, David Condon ouvrait la marque (10e). Mais 8 minutes plus tard, John-John Dohmen, isolé au point de stroke, inscrivait son second but du week-end. Et alors qu’il ne restait que quelques secondes à jouer en première mi-temps, Florent van Aubel obtenait un premier penalty pour l’équipe locale, Alexander Hendrickx se faisait une joie de le transformer et de placer les Red Lions au commandement de la rencontre (2-1). L’Anversois inscrivait déjà, au passage, son 8e but de la saison en Pro League.