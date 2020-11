Mertens et Naples surpris par Sassuolo en Italie, partage entre Boyata et Casteels en Allemagne

Naples s’est incliné 0-2 face à Sassuolo dimanche dans le cadre de la 6e journée du championnat d’Italie de football. Titulaire chez les Napolitains, Dries Mertens est sorti à la 70e. Au classement, Sassuolo se retrouve deuxième avec 14 points, deux de moins que l’AC Milan. Naples (11 points) est 5e.

Naples a débuté avec le trio composé de Matteo Politano, Mertens et Hirving Lozano en soutien de Victor Osimhen. Sassuolo a enregistré de nombreuses absences et parmi les principales, celles des deux attaquants Domenico Berardi et Francesco Caputo. En première période, les deux équipes ont beaucoup fait circuler le ballon mais elles ont créé peu de spectacle. Naples a été dangereux à deux reprises par Osimhen (11e, 33e) tandis qu’à Sassuolo, on n’a vu que le seul Jeremie Boga (43e).