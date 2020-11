Boljevic après la blessure de Vanheusden au Standard: «Ses cris restent dans votre esprit» (vidéo)

Titularisé pour la première fois depuis le 23 août (0-0 à Genk), Aleksandar Boljevic a reçu une chance qu’il attendait depuis un petit temps dimanche, face à Ostende. « Le coach ne m’a pas spécialement parlé. J’ai été bon à l’entraînement et je pense avoir mérité cette chance de débuter la rencontre », a-t-il expliqué à l’issue de la victoire du Standard.

Le Monténégrin de 24 ans n’a pourtant pas été à la fête. Contrairement à Amallah et Balikwisha, il a eu du mal à se mettre en évidence sur le plan offensif, dans un match particulièrement fermé. « Il y a beaucoup d’équipes qui viennent ici à Sclessin pour bien défendre, et c’est parfois difficile de trouver un chemin vers le but adverse. C’est d’autant plus vrai que les équipes en face de nous savent comment on joue désormais. Mais, pour moi, le plus important était de récupérer les trois points après trois défaites consécutives. Ce n’était pas notre meilleur match, mais on a gagné, c’est l’essentiel. »