Elio Di Rupo: «Si cela ne fonctionne pas d’ici une quinzaine de jours, alors je crains qu’on ait un confinement plus strict»

Elio Di Rupo était l’invité de Bel RTL ce lundi matin. Le ministre-président de la Région wallonne a averti les Belges : « Pour le moment, la ligne de conduite c’est un confinement sans isolement, pour laisser de la liberté en extérieur, pour que les gens comprennent qu’à l’intérieur il faut limiter les contacts. Si cela ne fonctionne pas d’ici une quinzaine de jours, alors je crains qu’on ait un confinement plus strict. »

« La situation est telle que si l’on ne prend pas des mesures strictes maintenant, les mois de décembre et janvier seront dans la même situation qu’actuellement. J’ai un conseil aux citoyens : résistez maintenant dans l’espoir d’avoir un mois de décembre humain, humanisé. Si on ne le fait pas, rien ne changera. Les hôpitaux vont se retrouver dans une situation cataclysmique et la situation sera la même aux mois de décembre et janvier. »