Le coach de Genk Jess Thorup s’engage avec le FC Copenhague jusqu’en 2024, les Limbourgeois «surpris et déçus»

Il a signé un contrat à Copenhague jusqu’à l’été 2024. Il a prévenu le Racing Genk dimanche après-midi. Le club a réagi à la fois avec surprise et déception dans un communiqué de presse. Domenico Olivieri dirigera les séances d’entraînement en attendant un nouvel entraîneur. Il sera assisté par Michel Ribeiro.

«Dès le premier jour, je me suis senti chez moi au KRC Genk», a déclaré Thorup dans une première réaction. «Les joueurs, le personnel, le conseil d’administration et tous les membres du club forment une grande famille. Et Genk est une très belle ville où l’on ressent le soutien du club. Mais c’est une opportunité pour moi que l’on n’a qu’une fois dans sa vie : retourner dans mon pays pour devenir entraîneur du plus grand club de Scandinavie. Je me suis vu à Genk pendant de nombreuses années, mais avec ma famille, j’ai décidé de saisir cette opportunité. Je tiens à remercier le KRC Genk pour la chance qu’il m’a donnée et je souhaite à tous les membres du club tout le succès possible».