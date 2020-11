Écoles: Pierre-Yves Jeholet évoque la possibilité d’écourter les vacances d’été

Un rapport commandé par le ministre flamand de l’éducation à une douzaine d’experts francophones et néerlandophones proches du Celeval, fait le point sur l’épidémie de Covid et l’école, révélant des chiffres parfois inédits. Les experts y recommandent de rallonger les vacances de Toussaint et Carnaval et raccourcir les vacances d’été.