Classement ATP: Goffin reste 14e, Medvedev progresse

La défaite de Novak Djokovic en quarts de finale du tournoi ATP à Vienne n’a pas entamé sa solide place de leader. Il est quasiment certain de terminer l’année 2020 à la première place. Le Serbe de 33 ans s’apprête à égaler le record de Pete Sampras en terminant au sommet de la hiérarchie une sixième année.

Au sein du top 10, seuls le Russe Daniil Medvedev (désormais cinquième) et le Grec Stefanos Tsitsipas (désormais sixième) ont changé de place. David Goffin est resté quatorzième. Le classement des autres Belges n’a guère changé non plus. Kimmer Coppejans reste à la 176e place, Ruben Bemelmans perd une place et se retrouve 224e.