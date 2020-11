Saison terminée pour Zinho Vanheusden, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit

Le défenseur liégeois est victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et sa saison est d’ores et déjà terminée. Vanheusden sera opéré cette semaine, a-t-on appris lundi matin.

«Le jeune défenseur belge sera opéré dès que possible et est très déterminé à revenir encore plus fort après cette nouvelle épreuve. Le Standard de Liège souhaite à son capitaine un bon rétablissement et lui apportera tout le soutien nécessaire durant sa revalidation», a écrit le club liégeois sur son site internet.

Zinho Vanheusden, 21 ans, avait déjà eu des problèmes de genou. Il s’était déchiré le ligament croisé du genou gauche en septembre 2017 alors qu’il évoluait à l’Inter.