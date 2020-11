Le rappel du Centre de crise: «Un masque est important mais ne remplace pas la distance»

Le Centre de crise a fait le point ce lundi matin et évoque une première lueur d’espoir : les admissions à l’hôpital ralentissent. Mais la situation reste extrêmement compliquée pour les soignants, c’est pourquoi un rappel en ce premier jour de reconfinement est nécessaire. Yves Van Laethem insiste : la distanciation sociale est une des mesures les plus importantes pour ralentir le virus.

« Le point le plus important c’est : gardez vos distances. A l’extérieur de votre foyer, vous devez garder une distance d’1,5m avec les autres personnes. Ce n’est pas toujours faisable, même dans la rue, et dans ce contexte vous devez porter votre masque. Porter votre masque un peu plus n’est jamais nuisible, le porter un peu moins peut l’être. Un masque est important mais ne remplace pas la distance. Ce n’est pas parce qu’on porte un masque qu’on peut faire n’importe quoi, la distance reste la règle fondamentale », a rappelé l’expert.