Tour d’Espagne: à nouveau en rouge, Carapaz a «préparé du mieux possible» le chrono de mardi

Ce contre-la-montre individuel de 33,7 km entre Muros et le Mirador Ézaro, qui se ponctuera par une violente bosse de 1,8 km à 14% de moyenne, pourrait à nouveau faire bouger les lignes après deux intenses semaines de course.

«Je me suis préparé du mieux que je pouvais, je vais rester calme et je pense que je vais bien marcher. Mais la dernière semaine est encore longue et il reste beaucoup de montagne», a dit Carapaz, vainqueur du Tour d’Italie 2019, cité sur le site de son équipe.

Avec quatre coureurs en 35 secondes au général, Carapaz et Roglic mais aussi Hugh Carthy et Dan Martin, l’épilogue de cette 75e Vuelta s’annonce passionnant. «Pour être honnête, beaucoup de coureurs ici ont l’expérience des grands Tours et Carthy a beaucoup de potentiel. Il a prouvé sur l’Angliru qu’il était très fort. Les choses vont se décanter et nous verrons où nous nous situons, si nous pouvons l’emporter», a ponctué Carapaz.