Thomas Chatelle: «Le Real Madrid a besoin d’un joueur comme Eden Hazard pour amener de la percussion»

Thomas Chatelle, ce choc est très particulier puisque ces deux mastodontes européens sont déjà au pied du mur…

C’est un groupe B à l’envers, avec le Shakhtar qui confirme être un sérieux poil à gratter et Mönchengladbach qui surprend son monde suite aux partages contre le Real et l’Inter. Pour moi, les Madrilènes et les Milanais sont en danger dans la course à la qualification. D’autant qu’ils ne sont pas vraiment au sommet de leur forme.

Eden Hazard a brillé pour son retour avec un but contre Huesca. Etait-il l’élément manquant du Real Madrid ?

Le jeu des Merengue était prévisible et reposait trop sur la possession du ballon. Il manquait un joueur comme Hazard pour dynamiser le secteur offensif, amener de la percussion et des changements de rythme. Pour son retour, il s’est montré grâce à ses fulgurances, un point qui fait partie de l’ADN du Belge. Depuis toujours, ce n’est pas un joueur qui sera impactant du début à la fin d’un match. Il faut, maintenant, ne pas brûler les étapes pour revenir à 100 %. Mais avec Zidane, je pense qu’il n’y aura pas de problème, car il y a une certaine connivence entre les deux hommes.

Du côté de l’Inter, Lukaku devrait manquer ce grand rendez-vous. Sera-ce l’un des facteurs clés du match ?

Je pense bien, car l’Inter a une réelle dépendance à Lukaku ces derniers temps. Il faudra voir comment les Nerazzurri vont se montrer en termes d’efficacité offensive. Ce week-end, ils ont dû attendre la montée de Brozovic pour marquer le premier but contre Parme. Antonio Conte est également obligé de faire jouer Perisic comme deuxième attaquant, alors que Lautaro Martinez ne respire plus la forme. Certes, c’est une équipe qui se procure des occasions, mais elle doit également penser à conclure ses actions.