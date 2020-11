Hockey: une reprise en division d’honneur dès le 22 novembre?

C’est ainsi que les championnats, à l’exception de la division d’Honneur, sont arrêtés jusqu’au 31 décembre 2020. En revanche, les entraînements pour les jeunes de moins de 12 ans ainsi que les stages pour ceux-ci + les enfants nés en 2008 peuvent être organisés.

La volonté de la Fédération est de pouvoir reprendre les championnats jeunes, Masters, Junior Masters, Ladies et Mineurs lors du week-end des 9 et 10 janvier 2021. Les championnats Belgian League (hormis les DH Dames et Messieurs) et Open League, reprendraient, eux, le week-end des 16 et 17 janvier 2021. Mais attention, comme le précise le communiqué de la Fédération : « Ces scénarios de reprise sont conditionnés à un assouplissement des mesures actuelles, permettant la reprise des entrainements pour tous à partir du 1er janvier. L’objectif est d’avoir joué les trois ou quatre dernières rencontres du premier tour chez les jeunes au plus tard au début du mois de février afin d’assurer une reprogrammation du second tour la plus rapide possible. »