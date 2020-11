Coronavirus: Liège va héliporter des patients vers deux hôpitaux en Allemagne

La Flandre orientale a accueilli plus de malades

L’Institut de santé publique ne précise que les provinces d’accueil de ces malades. Il en ressort que c’est la province de Flandre orientale qui a accueilli le plus de patients depuis le 1er octobre, avec 132 malades transférés vers un hôpital de cette région. La province d’Anvers et les 19 communes de Bruxelles en ont accueilli une nonantaine. L’Allemagne a, elle, accueilli 13 patients.

Parmi ces 720 transferts, 386 ont été effectués avec l’aide du Patient Evacuation Coordination Centre (PECC). L’aide du centre de coordination n’est pas obligatoire, ce qui explique la forte différence de chiffres entre les deux organismes.

Le PECC détaille, lui, les provinces de départ : seules la Région de Bruxelles-Capitale et la province de Liège ont fait appel à lui. Bruxelles a transféré 278 malades depuis le 1er octobre grâce à l’aide du centre de coordination et Liège 108. Treize patients liégeois ont été déplacés vers l’Allemagne par le PECC. Ces patients qui ont été transférés l’ont été dans le cadre d’accord entre Eupen et Saint Vith et les hôpitaux allemands qui sont voisins, précise au Soir Louis Maraite, directeur de la communication du CHU de Liège.

La moitié des transferts liégeois ont eu lieu vers la province voisine du Limbourg tandis que les transferts depuis Bruxelles sont répartis sur toute la Belgique – province de Liège exceptée.

Les premiers patients vers l’Allemagne

« Selon le règlement, il y a cinq niveaux dans le cadre duquel les transferts entre hôpitaux peuvent se faire. Le denier niveau, le 5e, c’est quand il n’y plus de solutions possibles, il faut alors transférer les patients à l’étranger vers des pays limitrophes », explique Louis Maraite. Ainsi au CHU de Liège, trois patients vont devoir être transférés en Allemagne, mercredi matin, deux à Münster et un à Bonn. Le transfert sera effectué par le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne (CMH).