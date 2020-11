À l’Inter, aucun joueur n’est indispensable sauf un : Romelu Lukaku, précisément absent samedi dernier face à Parme et plus que vraisemblablement forfait aussi à l’aube de deux matchs clefs pour son équipe. Au Real ce soir et à Bergame dimanche. On doute que Conte prenne le risque de l’aligner et d’aggraver sa blessure aux adducteurs de la jambe gauche. Pourtant, « Big Rom » », c’est l’Inter… Son arme et son âme.