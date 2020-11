Bonne nouvelle pour Elias Lasisi: l’international belge s’engage avec Crailsheim

Quelques jours après avoir quitté Bröse Bamberg (Allemagne), l’ailier international belge Elias Lasisi a trouvé un nouveau club, toujours en Allemagne. Il vient en effet de parapher un contrat avec le club de Crailsheim.

« Après avoir pu m’entraîner à Bamberg ces dernières semaines, j’ai essayé de rester dans la BBL (le championnat allemand de basket). J’aime cette ligue et surtout le style de jeu des Crailsheimers », explique l’ailier des Belgian Lions, l’équipe nationale belge de basket, sur le site Internet de sa nouvelle équipe.

Après Göttingen et Bröse Bamberg, Crailsheim est la troisième formation allemande pour laquelle Elias Lasisi va évoluer. Pour rappel, il fait également partie des 24 joueurs qui ont été présélectionnés par Dario Gjergja, le coach de l’équipe nationale, pour affronter la République Tchèque le vendredi 27 novembre et la Lituanie le dimanche 29 novembre pour le compte du groupe C des qualifications pour l’Euro 2022. Les Belgian Lions ont entamé le tour qualificatif par un double succès (86-65 contre la Lituanie le 21 février dernier et 72-88 au Danemark le 24 février).