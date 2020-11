Un ancien directeur de la Santé conseille aux élèves «de garder le masque à la maison» (vidéo)

Invité par BFM-TV, l’ancien directeur de la Santé, William Dab, s’est exprimé sur les dernières mesures prises en France par l’exécutif et, notamment, le choix de garder les écoles ouvertes.

Une mesure que comprend le médecin. « C’est un vrai objectif social. La perte de la scolarisation a plus de conséquences dans les familles modestes », a-t-il notamment indiqué avant de livrer ses conseils aux étudiants. « Il faut que quand ils rentrent à la maison, ils gardent le masque. Ils doivent être très rigoureux sur l’hygiène des mains, surtout dans les petits logements où on va avoir du mal à garder la distance. »

Quant aux repas, « on n’est pas obligés de tous manger en même temps », assure le médecin bien conscient qu’il s’agit d’un bouleversement des habitudes. « Si on ne respecte pas cela, on ne va pas réussir à conserver notre obligation éducative et le ralentissement de l’épidémie. »

