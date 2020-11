International Swimming League: Timmers 7e sur 100m libre, une 5e et une 8e place pour Dumont

Sur 100m libre, Timmers, membre des New York Breakers, s’est classé septième du 100m libre en 47.55. Son record de Belgique est de 46.54. Lors de cette International Swimming League, son meilleur chrono est un 47.46 signé lors du match 4. La victoire est revenue à l’Italien Alessandro Miressi (Aqua Centurions) en 46.27.

Pieter Timmers a fini septième du 100m libre tandis que Valentine Dumont s’est classée cinquième du 200m libre et huitième du 400m quatre nages, lundi, lors de la deuxième journée du match 6 de l’International Swimming League, à Budapest, en petit bassin.

Timmers et Dumont se sont ensuite affrontés lors du relais 4x100m libre mixte. Les New York Breakers, avec le vice-champion olympique comme deuxième relayeur (47.57), ont fini sixième en 3 : 21.82, devant les Aqua Centurions (3 : 24.09), la jeune Namuroise, troisième relayeuse, nageant en 55.40. Les Energy Standard se sont montrés les plus rapides (3 : 16.99).

Les Energy Standard ont remporté ce match 6 avec 609 points, devant les Toronto Titans (448). Les New York Breakers ont pris la troisième place avec 354,5 points. Les Aqua Centurions ferment la marche (290,5 points).

Timmers replongera dans le bassin de la Duna Arena les 5 et 6 novembre lors du match 8. Dumont sera de retour les 9 et 10 novembre pour le match 10.

Timmers, 32 ans, effectue durant l’International Swimming League, une compétition de natation par équipes qui se déroule sur plusieurs semaines à Budapest, la dernière sortie de sa carrière professionnelle.